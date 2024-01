Milan, Rome, Madrid, Porto… Et si vous pouviez découvrir toutes ces destinations lors d’un même voyage, et sans casser votre porte-monnaie ? C’est la réponse que veut apporter Flylooping à travers son application. Le principe est simple : entrer ses critères de recherche (aéroport de départ, nombre de voyageurs, dates du séjour), et l’algorithme fait le reste.

« Le système va aller checker 21 millions de vols et va vous créer automatique une « loop », une organisation d’un voyage multidestinations, précise Pascal Jehan, co-fondateur. On peut aussi faire de l’aller-retour. La raison pour laquelle nous allons obtenir le meilleur prix, c’est qu’on va aller scruter les sièges vides. Et proposer en fonction, la « loop » la moins chère ».

Nous avons donc testé l’application, et le résultat est plutôt séduisant. Pour un voyage de 10 jours, fin mai, Flylooping nous a proposé des billets à 270 euros par personne pour faire : Paris – Milan – Barcelone - Genève - Berlin – Paris, avec bagage cabine.

Émissions de C02

Alors, certes, pour ceux qui veulent voyager, c’est un outil qui peut s’avérer très utile. Mais en période de crise climatique et de réchauffement de la planète, ça peut aussi faire grincer des dents. Mais Pascal Jehan n’a aucun mal à aborder le sujet. « Lorsqu’un avion part plein, à moitié vide ou même vide, globalement il va générer les mêmes nuisances. Ce qui va changer c’est le ratio C02 émis par passager. Nous, on comble des places vides. Donc on a plutôt l’impression de réduire le taux de C02 par passager, plutôt que de l’augmenter ».

L’application loirétaine compte aujourd’hui plus de 100 000 utilisateurs. Une levée de fonds a eu lieu il y a quelques semaines. L’argent récolté servira à développer l’offre hôtelière. La start-up veut également séduire outre-Atlantique, en visant les touristes américains qui veulent voyager en Europe.