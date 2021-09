Loiret : il est contrôlé à 249 km/h sur l’A10

Cet énorme excès de vitesse sur l’A10 près d’Orléans dans la nuit de lundi à mardi. Il est près de minuit et demi lorsqu’un automobiliste de 21 ans originaire de Blois est contrôlé à 249 km/h au volant de sa Mercedes Classe C, rapportent la gendarmerie du Loiret. Résultat : perte de permis, véhicule placé en fourrière et une convocation devant la justice.

Deux autres excès de vitesse quelques instants auparavant

Ce jeune conducteur blésois n’est pas le seul à avoir profité du peu de trafic sur l’A10 le soir. Vers 22h30, un Tourangeau a été contrôlé à 179 km/h et trois quarts d’heure plus tard, c’est un automobiliste originaire de la région parisienne qui a été contrôlé à 181 km/h. Leurs permis ont été retirés, et leurs véhicules immobilisés le temps de l’arrivée d’un autre conducteur.

Les gendarmes Loirétains rappellent que ces opérations de contrôles vont se poursuivre. "Visibilement nécessaire, la présence de la gendarmerie, sur les créneaux diurnes, comme nocturnes, va se maintenir", avertissent-ils.