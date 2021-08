Loiret : un homme interpellé après l’accident mortel à Saint-Martin-d’Abbat

La procureure de la république d’Orléans annonce ce vendredi 6 août qu’un homme de 47 ans a été mis en examen et placé en détention provisoire après un accident mortel à Saint-Martin-d’Abbat (Loiret) le 31 juillet dernier. Un homme de 44 et une femme de 38 ans, originaires de la commune et qui circulaient à scooter, avaient été tués dans un accident de la route.

L’enquête a permis de retrouver le chauffard à l’origine de l’accident, qui a été placé en garde à vue le 4 août. Ce dernier a reconnu les faits. Il est mis en examen pour homicides involontaires, aggravés par deux circonstances : délit de fuite et d’état d’ivresse manifeste.