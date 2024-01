"LOL : Qui Rit, Sort !" : découvrez le casting de la saison 4 !

Prêts pour une quatrième saison ? Le nouveau casting de LOL : Qui Rit, Sort ! a été dévoilé ce lundi 15 janvier par Prime Video France sur les réseaux sociaux. Dans un (court) extrait des prochains épisodes, on découvre Jean-Pascal Zadi, Franck Gastambide, Jérôme Commandeur, Redouane Bougheraba, McFly & Carlito, Marina Foïs, Alison Wheeler, Audrey Lamy, Alban Ivanov ou encore Anaïde Rozam.

Bonne nouvelle pour les plus impatients d'entre vous : les premiers épisodes sont déjà sortis sur la plateforme de streaming. Quelques mois, seulement, après une édition spéciale Halloween et près d'un an après la saison 3 qui avait cartonné, portée par Jonathan Cohen, Pierre Niney, Leïla Bekhti, Virginie Efira, Adèle Exarchopoulous ou encore Paul Mirabel, qui avait fini par l'emporter.