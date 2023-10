Loto du Patrimoine 2023 : une petite église dans la Sarthe sélectionnée !

La petite commune de Sarthe comporte moins de 400 habitants, mais elle a été sélectionnée pour le nouveau Loto du Patrimoine de Stéphane Bern. L’église Saint-Pierre, à René, va bénéficier des sommes récoltées grâce aux jeux et aux tirages de l’édition 2023. Elle fait donc partie des 100 projets départementaux lauréats pour cette année.

Des vitraux rares

Conseiller municipal à René, Nicolas Sebire présente l’édifice religieux : « il date du Xème / XIème siècle, et a été restauré par Jacques Hamelin, un des secrétaires de François 1er, qui a apporté énormément à l’église. Les vitraux sont assez rares et dateraient du XVIème siècle ».

L’objectif de la Mission patrimoine confiée à Stéphane Bern est de sauvegarder les bâtiments historiques en péril. Et l’église Saint-Pierre à René en fait définitivement partie, puisque la somme de 1,8 million d’euros sera nécessaire pour rénover le bâtiment. "Il y a quatre niveaux de réparation, et d’abord, c’est la sécurité du clocher, car il menace de tomber. Il faut enlever sa charpente, la déposer, et tout restructurer, puis continuer ensuite les autres tranches de travaux, comme les vitraux".

Le chantier doit démarrer en ce moment, et, au total, la commune prévoit 12 mois au minimum pour la première tranche de travaux. Pendant ce temps-là, l’église Saint-Pierre sera fermée aux touristes. Pour rappel, un autre lieu dans les Pays de la Loire a été sélectionné au Loto du Patrimoine : l’ancienne abbaye royale de Nyoiseau.