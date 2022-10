Low-key date : la nouvelle tendance des rendez-vous amoureux à petit prix

À l’heure où le coût de la vie ne cesse malhereusement d’augmenter, toute économie est bonne à prendre. Même durant un premier rendez-vous. Ce n’est donc pas un hasard si le contexte financier actuel pousse aujourd'hui les célibataires à réduire leurs dépenses lors de leurs rencontres amoureuses. On appelle ça les low-key dates, ou "rendez-vous à la cool".

Des dates pas chers

Selon une enquête menée par YouGov Pic pour l'application de rencontres Bumble, 36 % des 18-34 ans préfèrent ainsi les rendez-vous galants sans chichis. Exit les beaux restaurants et les jolies terrasses ! Désormais, on privilégie davantage les promenades dans un parc, les balades à la plage ou encore les pique-niques. En effet, 38% des sondés préfèrent ce type de rencontres pour éviter toute pression financière.

Si l’argent entre en ligne de compte, ce n’est pas le seul argument. Les célibataires cherchent également à partager des moments plus authentiques et conviviaux. 23 % des 18-34 ans optent donc davantage pour un repas romantique à la maison, plutôt que dans le cadre impersonnel d’un restaurant. Et si le low-key date était finalement la solution idéale - et moins stressante - pour trouver l’amour ?