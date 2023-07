Maine-et-Loire : la flamme olympique va traverser sept communes !

Baugé-en-Anjou, Montsoreau, Le Lion d’Angers, Chaudefonds-sur-Layon, Saint-Florent-Le-Vieil, La Romagne et Angers. Ce sont les sept communes du Maine-et-Loire qui verront le passage de la flamme olympique. Un événement historique qui aura lieu dans le département le mardi 28 mai 2024. Il s’agira de la 18e étape d’un parcours de 68 jours, réparti, au total, sur 400 communes.

"Une répartition géographique bien équilibrée"

Les choix des villes sélectionnées ont été faits, « d’une part, à travers une répartition géographique sur le territoire, et d’autre part, en essayant de donner des thématiques au passage de la flamme », explique Gilles Grimaud, conseiller délégué aux Sports. Baugé-en-Anjou et sa cité de caractère ; Montsoreau et son château avec vue sur la Loire ; Lion d’Angers et son centre de préparation olympique dédié à l’équitation ; Chaudefonds-sur-Layon au milieu des vignes de l’Anjou ; Saint-Florent-Le-Vieil et son architecture sur la Loire ; La Romagne et son centre de préparation olympique consacré au tennis de table ; et, enfin, Angers, la préfecture du département. C’est un « panorama assez complet, avec une répartition géographique bien équilibrée », constate Gilles Grimaud, qui voulait faire en sorte « que l’ensemble de la population du département ait accès à cette manifestation. »

Pour rappel, chaque commune a dû débourser 180.000 euros pour avoir le privilège de voir passer la flamme olympique. Ce n’est une surprise pour personne, l’événement va également nécessiter une organisation minutieuse et millimétrée. « Le passage de la flamme n’est pas anodin, le problème de la sécurité sera énorme, pour la population qui va y participer, mais aussi pour la protection de la flamme. La gestion de la caravane ne sera pas simple non plus, à travers des rues et de petites avenues qui ne sont pas forcément aux dimensions de grande circulation. C’est très compliqué mais aussi très passionnant », nuance le conseiller.

S’il est encore un peu tôt pour parler des animations prévues le jour J, Gilles Grimaud assure que de nombreuses réunions vont être organisées avec chaque ville participante au cours de ces prochains semaines et ces mois futurs. Quoi qu’il arrive, Gilles Grimaud assure que « lorsque l’on va voir un match de Coupe du Monde de football ou le Tour de France, on s’en souvient, et je pense que le passage de la flamme sera beaucoup plus marquant, ça restera gravé dans les esprits, on pourra dire : ‘tiens j’y étais, je l’ai vue’. »