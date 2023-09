Maine-et-Loire : La Lande-Chasles bientôt dans le Guinness Book ?

Après un séjour à l’Élysée pour ses 122 habitants, le maire de La Lande-Chasles a eu une nouvelle idée : avoir, dans le monde entier, le plus de photos possibles sur lesquelles on voit apparaitre le blason de la commune. « L’idée, c’est d’imprimer le blason ou de mettre l’image sur un smartphone, et se faire prendre en photo. L’important est de voir le blason qui apparait sur le cliché dans l’environnement où la personne se trouve », explique Jean-Christophe Rouxel.

Le photomontage est bien évidemment interdit, puisque l’élu de la petite commune du Maine-et-Loire souhaite, à travers ce défi, apparaitre dans le Guinness Book des records. Il s’agirait du « blason communal le plus diffusé dans le monde, un record qui n’existe pas. Et ça s’est développé à une vitesse assez folle car on est aujourd’hui à plus de 2360 photos dans le monde entier », se félicite-t-il.

Vers l'infini, et au-delà

Toujours en termes de chiffres, il reste encore environ une soixantaine de pays où le blason de La Lande-Chasles n’apparait pas encore, principalement dans les États africains. Néanmoins, certains ont réussi à prendre des photos dans des endroits pour le moins exotiques : « on a des clichés incroyables comme au Pôle nord, pris par quelqu’un qui était sur un bateau. On en a aussi au Pôle sud fait par un médecin qui se trouve à l’extérieur par -72 degrés. La 3e photo a été saisie en apesanteur dans un avion Air G0, où un pilote tient le blason dans les mains, à 8500 mètres d’altitude. »

On pourrait croire que l’élu a des connaissances aux quatre coins de la planète, mais pas du tout, puisque « à 99%, les gens qui nous envoient les photos, on ne les connait pas. Mais ils sont tous emballés pour faire des photos de notre petite commune. Ça ne coute rien, juste un peu de temps, et comme personne ne l’avait fait avant nous, tout le monde trouve ça plutôt sympathique. »

Rien n’arrête l’élu, car après les airs, les fonds-marins ! En effet, en octobre prochain, le sous-marin de l’IFREMER de Brest a accepté de prendre un cliché du fameux blason, à 4000 mètres de profondeur. Enfin, prochainement, le maire de la petite commune espère voir son blason apparaitre… en Corée du Nord.