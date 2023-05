Maine-et-Loire : pour la fête des mères, arpentez les Chemins de la rose

C’est la fête des mères ce dimanche 4 juin partout en France, et notamment en Maine-et-Loire. L’occasion d’aller déambuler dans les allées de la plus grande roseraie de la région : les Chemins de la rose. Basé à Doué-la-Fontaine, près de Saumur, le jardin à l’anglaise de quatre hectares a rouvert ses portes le 29 avril dernier. Le site propose au public d’admirer plus de 10.000 rosiers de 1000 variétés différentes.

Ce week-end sera marqué par le premier temps fort de la saison : la fête des rosiers. « C’est la période la plus fleurie dans le parc, où on pourra voir toute la collection : des rosiers anciens, botaniques, ou encore des rosiers lianes dans les arbres. Il y aura aussi l’édition du printemps du grand marché aux rosiers », décrit la propriétaire et responsable des lieux, Floriane Dittière. L’opportunité, pourquoi pas, d’offrir un joli présent à sa mère. Plus de 2000 visiteurs sont attendus durant tout le week-end.

"Il faut qu’on arrête d’acheter des fleurs qui ont été produites à l’autre bout du monde"

La propriétaire des Chemins de la rose ne s’arrête pas là puisqu’elle propose aussi au printemps plusieurs ateliers floraux. Une nouvelle animation est prévue le samedi 10 juin prochain. Floriane Dittière explique ce qui nous attend : « on travaille avec une fleuriste en événementiel pour faire de la composition florale. Elle vient présenter au grand public son travail et ce que l’on peut faire avec quelques fleurs et des branches dans son jardin, et on peut faire de supers compositions. Il faut qu’on arrête d’acheter des fleurs qui ont été produites à l’autre bout du monde alors que l’on peut faire des choses très sympas dans son jardin ».