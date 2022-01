Passionné de projets sociaux et environnementaux, Quentin est convaincu par l’économie circulaire et que les actions locales feront avancer les choses.

Créée en 2017 par Quentin Bellon, Cheptel est née sous la forme d’un projet d’étude pour la sauvegarde de la biodiversité et de l’apiculture via l’installation de ruches en entreprise. Cheptel s’engage dans la transition écologique et énergétique en proposant aussi le parrainage de ruches si les conditions géographiques de l’entreprise ne permettent pas un accueil respectueux de ces héroïnes écologiques.

Cheptel détermine les emplacements idéaux pour les ruches et hôtels à insectes dans les espaces verts pour le bien-être de tous, la sécurité des collaborateurs et l’épanouissement des abeilles. Si les conditions ne permettent pas d’accueillir de ruches, vous pourrez toujours en parrainer. « Ces ruches sont principalement installées en zone péri-urbaines, très peu sur des toitures » précise Quentin.

Tout au long de l’année, l’entretien des ruches est effectué par nos apiculteurs locaux et professionnels, ce qui comprend : le contrôle vétérinaire et sanitaire, la responsabilité, l’assurance et l’aspect législatif des abeilles. La récolte s’effectue entre le mois d’août et septembre, directement sur vos espaces verts.

« C’est clair que les abeilles ne vont pas bien : la récolte 2021 a été 10 fois moins importante que celle de 2020 ».

Cheptel se charge par ailleurs des déclarations préalables : assurances, registres… Enfin, le miel récolté est mis en pot et étiqueté aux couleurs de l’entreprise. Depuis sa création, Cheptel installé 214 ruches pour 58 clients. Elle continue son développement dans la région centre, la région parisienne et à Marseille mais elle a vocation à installer des ruches partout en France. Cheptel soutient l’Association de Développement de l’Apiculture du Centre.