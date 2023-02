Meta : Facebook et Instagram lancent un abonnement payant, voici les détails

Mark Zuckerberg adopte la stratégie d’Elon Musk. Alors que le patron de Twitter a annoncé, dès son arrivée dans l'entreprise, sa décision de faire payer pour obtenir la certification d'un compte, c'est désormais au tour du PDG de Meta de faire la même chose. Le chef d'entreprise de 38 ans, à la tête de Facebook et Instagram, a déclaré ce dimanche 19 février qu'un abonnement payant à partir de 11,99 dollars par mois pour authentifier son compte sur les deux plateformes allaient être mis en place.

"L’idée est d’améliorer l’authenticité (des profils et donc des échanges) et la sécurité sur nos services", a précisé l'homme d'affaires dans un message diffusé sur les réseaux sociaux. Baptisé "Meta Verified", ce nouvel abonnement permettra à ses souscripteurs d'avoir un badge montrant que leur identité a été vérifiée, ainsi que des protections pour leur compte (notamment contre l'usurpation d'identité), l'accès au service client, et plus de visibilité, comme le rapporte un porte-parole du groupe Meta. Pour souscrire à cet abonnement qui n'est pour l'instant pas ouvert aux comptes d’entreprises, les utilisateurs doivent être âgés d’au moins 18 ans.