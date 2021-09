La maison d’un baron de la drogue à gagner à la loterie

Le bien d’environ 260 m², situé dans un quartier calme appelé “Libertad”, à Culiacán, capitale de l’État de Sinaloa, est estimé à un peu plus de 150 000 euros. La maison, laissée à l’abandon, a eu besoin d’être rafraîchie. Suite aux fouilles effectuées, des réparations ont aussi été nécessaires.

La maison a été repeinte à l’intérieur et à l’extérieur. Les caméras de surveillance ont été retirées et le trou sous la baignoire par lequel Guzman s’était glissé pour rejoindre un réseau de tunnels a été recouvert d’une dalle de béton et carrelé.