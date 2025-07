Minute conso : attention aux vêtements revendus plus chers sur Vinted

Vous avez peut-être pris l'habitude d'acheter vos vêtements sur Vinted.

Mais attention, alors que Vinted est devenu le premier vendeur de vêtements en France en 2024, certains n’hésitent pas à profiter de la plateforme pour se faire de l’argent sur le dos des acheteurs. De plus en plus de vêtements de plateformes chinoises type Temu, Shein ou Aliexpress sont revendus jusqu’à 10 fois plus chers sur Vinted.

Cette pratique n’est pas autorisée par la plateforme. Dans les conditions d’utilisation, il est bien notifié que les utilisateurs ne sont pas censés utiliser Vinted pour de la vente à but commercial. Il y a bien des professionnels inscrits, mais ils ne sont autorisés à revendre que de la seconde main.

Mais alors, comment savoir s’il s’agit d’un vêtement Shein, Temu ou Aliexpress ? Ces vendeurs malhonnêtes coupent généralement les étiquettes des vêtements. Ils indiquent alors dans leurs annonces qu’il s’agit d’un vêtement "Vintage" ou provenant d’une "boutique indépendante".

Certains vont même jusqu'à inventer des marques qui n’existent pas. Si vous avez un doute, demandez des renseignements sur l’origine du vêtement au vendeur. S’il ne vous répond pas ou reste vague, passez votre chemin.

Autre technique, via Google Chrome, vous pouvez cliquer droit sur la photo de l’annonce, choisir recherche avec Google Lens, et retrouver les photos du même produit sur les sites qui le mettent en vente.