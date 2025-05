Minute Conso : avez-vous pensé à déclarer toutes vos dépenses dans votre déclaration d'impôt ?

Depuis le 10 avril, vous pouvez remplir votre déclaration d'impôt sur le revenu. Mais il n'est pas rare chaque année que les contribuables oublient de mentionner certaines dépenses. Dépenses qui peuvent leur permettre de bénéficier de crédit ou de réduction d'impôt.

Et voici les déductions fiscales qui sont le plus souvent oubliées. À commencer par les dons aux associations qui vous donnent droit à une réduction d’impôt. Elle varie en fonction de l’association à laquelle on a fait un don. Une association d'aide aux plus démunis, 75% de son montant seront déductible d'impôt. Pour une association ou organisme d'intérêt général, un candidat à une élection politique ou une fondation d'autorité publique, 66% du montant du don seront déductibles.

Dans la même veine, on retrouve les cotisations syndicales. Cela concerne pas moins de 10% des salariés et permet de bénéficier d'un crédit d'impôt.

Avoir un enfant en étude supérieure mais aussi secondaire donne aussi droit à une réduction d'impôt. Il faudra pour ça remplir la case dédiée 7EA à 7EG du formulaire complémentaire. Le montant de cette réduction varie en fonction du niveau d'étude entre 61 et 183 euros.

Enfin, dernier point qui peut donner droit à une réduction d'impôt, les dépenses liées aux personnes âgées. Notamment si l'un de vos parents est hébergé en structure médicalisée comme les Ehpad ou que vous l'hébergez chez vous une personne de plus de 75 ans de manière permanente. Pour la première situation, à hauteur de 25% du montant des dépenses supportées et dans la limite annuelle de 10.000 euros par personne hébergée. Pour la seconde situation, il est possible de déduire sous condition de ressource les dépenses que vous engagez pour la personne. La déduction est limitée à 4039 euros par personne accueillie en 2024.

Pour rappel, les départements compris entre le 01 et le 19 ont jusqu’au jeudi 22 mai 2025 pour remplir leur déclaration. Du 20 au 54 jusqu’au mercredi 28 mai. Et du 55 au 976 jusqu’au jeudi 5 mai. Pour les déclarations papiers la date limite est fixée au 20 mai le cachet de la poste faisant foi. Si vous avez déjà rempli votre déclaration, pas de panique, vous pouvez la modifier jusqu'à la fin de la campagne.