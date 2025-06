Minute conso : bientôt un surcoût pour les foyers qui refusent les compteurs Linky

Attention si vous n'avez pas encore de compteur Linky installé chez vous, vous allez bientôt devoir payer un surcoût.

À partir du 1er aout, les 2 millions de foyers français qui ont refusé d’installer ce compteur électrique communicant d’Enedis vont devoir payer 38,88 euros tous les ans en plus s’ils communiquent leur indice de consommation à Enedis. Ceux qui ne transmettent aucune donnée depuis plus d’un an à Enedis vont devoir payer 63,72 euros par an.

Les foyers où le compteur Linky ne peut pas être installé pour des raisons techniques ne seront évidemment pas concernés par ces surcoûts, mais ils restent rares selon la Commission de Régulation de l’Energie.

Cette entrée en vigueur du surcoût fait suite à une décision de la cour de Cassation qui a donné raison à Enedis. L’installation de ces compteurs intelligents est effectivement imposée à tous les états membres de l’Union Européenne par une directive datant de 2009.

Des installations en France dès 2015

En France ces compteurs Linky ont commencé à être installés en 2015, il y a 10 ans. Le déploiement dans tous les foyers aura pris plusieurs années, jusqu’en 2021. Aujourd’hui 95% des foyers français en sont équipés. 5% refusent encore leur installation. Des Français qui redoutent les effets néfastes des ondes électromagnétiques que propageraient ces compteurs connectés. Mais selon l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, ces ondes ne seraient pas plus néfastes que celles des plaques à induction.

Le compteur Linky permet de relever à distance la consommation électrique, de la suivre en temps réél et de vous dépanner plus rapidement en cas de coupure.