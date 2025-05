Minute conso : comment conserver nos vêtements plus longtemps ?

Comment conserver nos vêtements en bon état plus longtemps ? C’est la question qu’on se pose tous pour pouvoir garder le plus longtemps possible ce haut, ce pantalon ou ce pull qu’on adore.

Premier conseil, ne pas laver systématiquement son vêtement après l’avoir porté. L’Ademe, l’agence de la transition écologique, a d’ailleurs publié cette année un guide pour nous aider à connaître le nombre de fois qu’il fallait porter un vêtement avant de le laver. Objectif, éviter d'abimer trop vite les vêtements et faire des économies en utilisant moins notre lave-linge.

Selon l’Ademe, les jeans devraient être portés 15 à 20 fois avant d’être lavés, un pull en laine 10 fois, un top en coton 4 à 5 fois, un soutien-gorge 7 fois et un pyjama, une semaine. Si ces conseils ont suscité de vives critiques, on rappelle qu'il ne s'agit que d'une indication. Si vous ne vous sentez pas à l’aise avec l’idée de porter 20 fois votre jean avant de le laver, vous pouvez évidemment le passer au lave-linge plus souvent.

Bien respecter les conseils de lavage

Autres conseils pour garder ses vêtements plus longtemps, les laver à l’envers, fermer les fermetures éclair et boutonnières et les laver à basses températures, la plupart des vêtements n'ont pas besoin d'être lavés à plus de 30°C. Il est aussi conseillé de les faire sécher, si possible, juste après le lavage. Au moment du séchage, on évite les cintres en bois qui absorbent l’humidité et les cintres en métal qui pourraient rouiller et tacher le vêtements.

Enfin, respectez bien les conseils de lavage du vêtement présents sur l’étiquette. Pas de panique si vous ne comprenez rien aux symboles. Vous n’êtes pas seuls et il existe justement des applications gratuites pour smartphones qui nous permettent de déchiffrer ces symboles en les prenant simplement en photo.

Ces applications donnent aussi des conseils pour enlever tous les types de tâches.