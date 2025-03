Minute conso : connaissez-vous la méthode BISOU ?

Vous avez tendance à faire des achats compulsifs ? à regretter d’avoir acquis certaines choses ? J’ai peut-être la solution : la méthode BISOU, un moyen mnémotechnique simple pour vous éviter des dépenses inutiles.

B comme besoin : est-ce que j’ai vraiment besoin de cet objet ? Imaginez, votre dressing déborde et vous vous apprêter à acheter de nouvelles chaussures. Vous n’en n’avez pas franchement besoin, demandez-vous ce qui vous pousse à faire cet achat.

I pour immédiat : si j’ai besoin de ce produit, est-ce que ce sera tout de suite ou plus tard ? Cette question vous permet de définir clairement vos envies et vos besoins réels.

S comme semblable : demandez-vous si vous n’avez pas déjà quelque chose qui remplit les mêmes fonctions que l’objet que vous convoitez.

O pour origine : ce point interroge vos valeurs et vos habitudes de consommation. Par exemple, cet objet a-t-il une lourde empreinte carbone? Si oui est-ce que ça me pose problème ? Par qui et où a-t-il été fabriqué ?

Et enfin U comme utile : ce produit qui me fait de l’œil va-t-il vraiment me servir ou finalement ce n’est qu’un gadget de plus qui va venir s’entasser sur une étagère ?

La méthode BISOU vous fera économiser de l’argent, que vous pourrez investir dans des choses vraiment importantes. Par ailleurs, elle vous invite à faire des choix conscients et raisonnés.