Minute conso : des conseils pour lutter contre les moustiques

Ils seront bientôt de retour. Les moustiques, et notamment le moustique tigre, sont prêts à venir nous gâcher nos journées et soirées d'été passées dehors. Le moustique tigre, particulièrement invasif, s'est progressivement installé en France et il est maintenant présent dans la plupart des départements. Il s'agit d'un très petit moustique, reconnaissable à ses petites tâches blanches. Il sévit surtout le jour, vole sans bruit et surtout, pique beaucoup et peut transmettre des maladies comme le chikungunya.

Quels produits pour éviter les piqûres ?

L’UFC-Que Choisir et 60 Millions de Consommateurs ont déjà testé et listé les répulsifs les plus efficaces. Ce sont principalement les produits à base de DEET qui sont les plus efficaces. Il s’agit d’un produit chimique, il faut donc l’utiliser avec précaution notamment chez les plus jeunes. Il est d'ailleurs fortement conseillé d'en parler à son pharmacien.

Même s’ils sont plus difficiles à appliquer, mieux vaut privilégier les répulsifs sous forme de crème plutôt que de spray. Les sprays peuvent être problématiques à cause des risques d’inhalation.

Des produits plus naturels existent comme l’huile d’eucalyptus citronnée. Il faut malgré tout faire attention à son côté irritant.

En revanche pour l’UFC-Que Choisir, mieux vaut oublier les bracelets et porte-clés antimoustiques ou encore les appareils ultrasons qui seraient inefficaces.

Des astuces pour éloigner les moustiques

Il est bon de noter que porter des vêtements amples et longs nous protègent des piqûres, même si ce n’est pas toujours facile en plein été. Les moustiques sont également attirés par les couleurs vives et sombres, le beige ou le kaki, par exemple, attirent moins les moustiques. Ce qui ne veut évidemment pas dire qu'on évitera toutes les piqûres en s'habillant uniquement en beige ou kaki.

Le meilleur conseil reste celui de retirer toutes les eaux stagnantes de son jardin ou de sa terrasse pour éviter la prolifération des moustiques puisque c’est là que les femelles pondent leurs œufs.