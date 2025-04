Minute Conso : attention à bien respecter ses règles avant un vide grenier

Comme chaque année, vous êtes nombreux à avoir fait un nettoyage de printemps dans vos placards. Et pour donner une seconde vie à vos objets ou encore vêtements que vous n'utilisez plus, vous vous êtes inscrit à un vide grenier.

Avec le retour des beaux jours, c’est aussi le retour de ce rendez-vous très prisé par les français. On en compte 50 000 chaque année à travers la France. L’occasion de désemcombrer son logement. Donner une seconde vie à un objet qui prenait la poussière dans votre placard et aussi de gagner un peu d’argent pour financer vos prochaines vacances.

Mais attention avant d’installer tous ce que vous avez à vendre sur votre stand, assurez-vous que vous êtes dans vos bons droits. Car il existe des règles. Par exemple, pas le droit de vendre des objets neufs, le code du commerce stipule qu’un particulier "peut vendre exclusivement des objets personnels et usagés". L’objectif est d’éviter l’achat-revente, c’est-à-dire, l’achat en grande quantité d’objets dans le but de les revendre à un prix plus élevé.

Interdiction formelle aussi de proposer denrée alimentaire, tabac, alcool et médicaments. Sans oublier les objets que vous auriez pu confectionner vous-même. Considérés comme de l’artisanat, ça vous oblige à vous délarer comme professionnel et à payer taxe et impots.

Enfin dernière info : vous ne pouvez vous inscrire qu’à deux vides-greniers par an.