Minute Conso : est-il possible de contester une amende dans les transports en commun après l'avoir payée ?

Votre trajet en transport en commun ne s'est pas passé comme prévu. Vous vous êtes fait verbaliser. Mais selon vous, cette amende est injuste. Ces derniers mois, plusieurs exemples de verbalisation dans les transports en commun ont suscité l’agacement. Comme cette plante jugée encombrante dans le métro parisien, un soucis de carte d’identité dématérialisé.

Pour éviter de payer des frais de dossier qui vont s’ajouter si l’amende est payée plus tard, vous allez surement payer directement votre amende, même si vous n’avez qu’une envie c’est de la contester.

Et bien sachez que même si vous avez payé votre contravention, vous pourrez la contester. Il vous suffit de prendre contact avec le service client de la régie de transport. Ensuite deux possibilités : l’entreprise fait son méaculpa répond positivement à votre demande et vous rembourse. Soit elle vous notifie un refus à votre demande. Dans le second cas, vous pourrez prendre contact avec un médiateur de la RATP ou SNCF si l'amende a été éditée par l'une de ces deux entreprises. Ou alors le médiateur tourisme et voyage, s’il s’agit d’un autre transporteur.

Si l’avis est une nouvelle fois négatif vous aurez un dernier recours. Contacter le défenseur des droits, voir directement vous adresser au tribunal de police.