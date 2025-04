Minute conso : le boom du don par SMS

C’est sans doute la façon la plus simple et la plus rapide pour faire un don à une association : le SMS. Nous sommes année après année de plus en plus nombreux à y recourir. En 2023, plus de 370 000 dons ont été faits de cette manière selon France Générosités. C’est presque 8 fois plus qu’en 2018. Au total, plus de 3 millions d’euros ont été récoltés.

Voici la marche à suivre. Vous entrez le numéro du destinataire – il peut être indiqué sur votre écran de télévision pendant par exemple le Téléthon et le Sidaction. Il s’agit toujours d’un numéro à 5 chiffres commençant par 92. Ensuite vous écrivez DON + le montant, compris entre 1 et 20 euros. Notez que vous ne pouvez pas donner plus de 50 euros par mois.

Il ne vous reste plus qu’à envoyer votre message. La somme sera ensuite prélevée sur votre facture de téléphone car c’est votre opérateur qui reversera votre don à l’association ou à la fondation choisie. Vous pourrez ensuite demander éventuellement un reçu fiscal auprès du destinataire.

Une centaine d’associations peuvent recevoir des dons par SMS : la SPA, la Fondation du Patrimoine, la Ligue contre le cancer… Vous pouvez retrouver toutes les associations sur infodon.fr