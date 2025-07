Minute conso : les changements au 1er juillet

1er juillet aujourd'hui, et qui dit 1er du mois dit changements. Il est désormais interdit de fumer dans les parcs et jardins publics, sur les plages bordant des eaux de baignade, sous les abribus et les zones couvertes d’attente des voyageurs, aux abords des écoles, collèges, lycées ou autres lieux destinés à accueillir des mineurs. Il est également interdit de fumer aux abords des bibliothèques, piscines, stades ou des installations sportives.

L'objectif est d'arrêter de banaliser la cigarette devant les mineurs. Aujourd’hui encore, 90% des fumeurs commencent avant l’âge de 18 ans.

Un nouveau formulaire sécurisé pour les arrêts maladie

Autre changement notable à partir d’aujourd’hui qui concerne les arrêts maladie. Un nouveau formulaire sécurisé mis en place par l’Assurance Maladie est maintenant obligatoire. Près de huit arrêts de travail sur dix sont aujourd’hui dématérialisés, c’est-à-dire qu’ils sont envoyés directement par les médecins prescripteurs à l’Assurance Maladie. Mais parfois la télétransmission n’est pas possible et un formulaire papier doit être envoyé.

C’est ce formulaire papier qui change et qui se dote de sept points d’authentification, de l’encre magnétique ou encore une étiquette holographique. Pas question d’envoyer une photocopie ou un scan de ce formulaire à l'Assurance Maladie, il faut envoyer l’original, pour qu’il soit authentifié et validé, les autres formats sont maintenant rejetés.

L'objectif est d'éviter les fraudes.