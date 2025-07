Minute conso : retirer de l'argent chez un commerçant bientôt plus facile

Il sera bientôt plus facile de retirer de l'espèce chez un commerçant. Il existe aujourd’hui plus de 45 000 distributeurs automatiques de billets encore en service en France. À ces distributeurs s’ajoutent un peu plus de 27 000 points d’accès privatifs aux espèces.

Ces points nous permettent de retirer des espèces chez un commerçant sans avoir à consommer ou à effectuer un achat. Un service qui est souvent proposé dans les bureaux de tabac ou boulangeries.

Concrètement, comme lorsque vous réglez un achat, vous introduisez votre carte bancaire dans le terminal de paiement du commerçant, vous précisez la somme que vous souhaitez retirer, vous indiquez votre code, le solde de votre compte est vérifié et si tout est ok, le commerçant peut alors vous donner l’argent en liquide qui vient directement de sa caisse.

Ce service plait notamment en zone rurale où il est parfois compliqué de trouver un distributeur automatique de billets.

Mais il a ses limites puisque, pour l’instant, ce service n’est accessible qu’aux clients de la banque du commerçant.

À partir de 2026, certains points d’accès privatifs aux espèces seront finalement ouverts aux clients d’autres banques.

Des plafonds de retrait seront malgré tout mis en place et la délivrance d’espèces se fera aussi dans la limite de disponibilité de caisse du commerçant.