Miss France 2023 : quel score obtiendrez-vous au test de culture générale des candidates ?

29. Comment s’appellent les habitants de Châteauroux ?

A) Les Castelrouxois

B) Les Castelroussins

C) Les Châteaurouxois

D) Les Châteauroussins

30. Comment s’appelle le volcan de la Guadeloupe ?

A) Le Piton de la Fournaise

B) La Soufrière

C) La Montagne Pelée

D) Le Mont Rainier

31. De quand date la Constitution de la Vème République ?

A) 1945

B) 1948

C) 1958

D) 1962

32. Qui était Olympe de Gouges ?

A) Une scientifique du 19ᵉ Siècle

B) Une résistante déportée

C) Une femme de lettres féministe

D) Une héroïne de la mythologie grecque

33. Elizabeth Borne est la deuxième femme nommée Première ministre en France. Qui est l’unique femme à avoir pris cette fonction avant elle ?

A) Edith Cresson

B) Simone Veil

C) Ségolène Royal

D) Marlène Schiappa

34. En quelle année fut promulguée la loi Veil ordonnant la dépénalisation de l’avortement en France ?

A) 1945

B) 1958

C) 1975

D) 1982

35. Parmi ces villes, indiquez laquelle est une capitale ?

A) New York

B) Shanghai

C) Rio de Janeiro

D) New Delhi

36. Lequel de ces pays ne fait pas partie des pays Baltes ?

A) La Lettonie

B) La Lituanie

C) La Croatie

D) L’Estonie

37. Quelle femme est entrée au Panthéon en novembre 2021 ?

A) Jeanne d’Arc

B) Joséphine Baker

C) Marie Curie

D) Edith Piaf

38. Traduisez en français la phrase suivante

"Feminism is about giving women choice. Feminism is not a stick with which to beat other women with. It's about freedom. It's about liberation. It's about equality" (Emma Watson).

39. Répondez en anglais à la question suivante

What would you do with the title of Miss France if you get crowned on December 17th ?