Mondial de rugby 2023 : le Bourges XV espère des retombées

Bourges n’est pas forcément une ville de rugby, mais cela n’a pas empêché le club du Bourges XV de se mobiliser pour faire une véritable fête. A l’occasion donc du coup d’envoi de la compétition, qui se joue on le rappelle en France, une fan zone sera installée au pied de la cathédrale de Bourges, avec un écran géant permettant de retransmettre le match. Pour rappel, la compétition démarre de la plus belle des manières, avec une affiche très prometteuse : France-Nouvelle Zélande.

« On avait à cœur d’organiser un évènement autour de ce gros match, et essayer de générer une belle attractivité autour de ça », nous explique Geoffroy Gazeau, président du Bourges XV. D’autant plus que selon le parcours de l’équipe de France dans la compétition, cela peut avoir des répercussions sur le club. « Les retombées ne se feront, je pense, que suite aux résultats, précise le président. Si on a la victoire, si les gens sont derrière, forcément les enfants voudront jouer au rugby. Donc évidemment il y aura un retour positif sur le nombre de licenciés à la rentrée ».

Le Bourges XV compte aujourd’hui environ 430 licenciés, avec une école de rugby d’environ 200 licenciés. À noter d’ailleurs que certains jeunes du club prendront part au Mondial, sur des matchs à Nice et Lyon, et officieront comme ramasseurs de balles.

Fan zone et animations

Ce vendredi, la fan zone ouvrira ses portes à 18h. Des ateliers maquillages seront proposés au public. Une fanfare déambulera également dans la ville, et un DJ animera également la soirée. Le début de la transmission se fera à 21h. Le Bourges XV n’exclut pas d’organiser d’autres soirées « retransmissions de matchs », si l’équipe de France va loin dans la compétition. .