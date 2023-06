Montluçon accueille ce week-end les championnats de France de paintball

Montluçon accueille aujourd’hui et jusqu’à dimanche les 26e championnats de France de paintball. Et la discipline est différente de l’activité loisirs. « Le but c’est d’aller taper la base d’en face en moins de temps possible, en loisir le but c’est plus d’éliminer les joueurs, que ses collègues soient bien repeints », résume Angélique Gabillat, coach au Mighty Fox, le club organisateur. Par ailleurs, en compétition, les tirs sont plus forts ; « 300 km/h, 10 billes par seconde », explique-t-elle. Le joueur touché, à la différence du loisir, est définitivement éliminé de la partie.

Le paintball est un sport à part entière. « Il faut savoir gérer son adrénaline, ses émotions, c’est du cardio », énumère Angélique Gabillat. « Il y a un vrai travail d’équipe », ajoute Gwendoline Gabillat. « C’est un jeu de stratégie, il faut savoir écouter ses coéquipiers, regarder ses adversaires », dit la présidente de la Mighty Fox.

Jusqu’à dimanche, la crème du paintball français se retrouve donc au stade de la Loue. « D’habitude on est isolés, on est plutôt bien caché, pour venir c’est des chemins cahoteux, là le public pourra venir en limousine, c’est classe ! », s’amuse Angélique Gabillat. « On n’a jamais eu une structure comme ça pour un championnat de France, on souhaite attirer du monde », espère Gwendoline Gabillat. Deux commentateurs seront d’ailleurs présents tout au long du week-end pour expliquer aux novices et suivre les rencontres.

Notez que des animations sont installées autour du terrain: jeux gonflables, jeux de société, archerytag… Une buvette, un espace restauration, et des vendeurs de matériel de paintball également.

Informations pratiques

Stade de la Loue - Montluçon

8h-20h30 vendredi-samedi

8h- 17h dimanche

Entrée gratuite.