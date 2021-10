Mort de Samuel Paty : un an après, le traumatisme est toujours présent

Un attentat qui, dans l’ensemble, reste présent dans les têtes des élèves. Pierrick Pogut est professeur d’histoire-géographie et fait partie del’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG).

Le vendredi 16 octobre 2020 en fin de journée, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie de 47 ans, était poignardé et décapité par un terroriste islamiste près de son établissement de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines), à cause d’un cours donné en classe sur la liberté d’expression. Il y avait montré des caricatures de Mahomet.

Un attentat contre la liberté d’expression, et qui s’inscrit dans une ère où les fondamentaux de l’enseignement sont de plus en plus remis en cause par certains élèves, déplore Pierrick Pogut.