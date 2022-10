Netflix annonce l'arrivée d'un nouvel abonnement à petit prix avec publicité

Votre abonnement Netflix vous paraît un peu cher ? Le géant du streaming a décidé d'évoluer. Dès le 3 novembre, les clients français auront accès à un nouvel abonnement baptisé "Essentiel avec pub". Le principe ? Avoir accès au catalogue Netflix pour seulement 5,99€ par mois (soit trois euros de moins que le tarif de base "Essentiel"). Bien entendu, une contrepartie existe... En souscrivant à ce package, les spectateurs devront accepter regarder environ 5 minutes de publicité par heure. En effet, des annonces de 15 à 30 secondes seront diffusées au début et au milieu des programmes.

Pas de téléchargements et moins de contenus

Ce n'est pas tout. Les abonnés auront un accès à 85 % seulement du catalogue actuel (films, séries, jeux, documentaires). "Quelques séries et films non disponibles en raison de restrictions liées aux droits sur certains titres", annonce Netflix, précisant tout de même que ses contenus originaux et ses séries phares seront évidemment disponibles. Par ailleurs, si la plateforme promet une augmentation de la qualité des vidéos jusqu’à 720p en HD (au lieu de 480p actuellement), "le téléchargement des programmes hors ligne" ne sera pas compris dans ce nouveau forfait.