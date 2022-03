Nevers : sommet européen les 8 et 9 mars, perturbations en centre-ville

Nevers sera ces mardi 8 mars et mercredi 9 mars capitale européenne des télécommunications. La ville accueille en effet un sommet informel avec les 27 ministres des télécommunications de l’Union Européenne, dont Cédric O, le secrétaire d’État français à la Transition numérique.

Une réunion de travail est notamment prévue au palais ducal à partir de 18h mardi. « Au vu de la situation ukrainienne, les sujets abordés ne seront plus les questions de transition écologique, ni de réalité virtuelle. L’agenda fait désormais la part belle à la sécurité des télécommunications », est-il indiqué. L’événement se poursuivra le lendemain au circuit de Magny-Cours.

Ce sommet européen a quelques conséquences sur la circulation et le stationnement dans Nevers. Entre ce lundi 20h et mercredi 10h, il est interdit de stationner aux abords de l’esplanade du château, et sur les parkings du Port de Médine, avenue Marceau et en bas du parc Salengro. Par ailleurs, la circulation sera également interdite aux abords du Palais Ducal : place de la République, rue des Ouches, place de l’Hôtel de ville, etc.