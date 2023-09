New York : des visites touristiques guidées au milieu des rats font fureur (vidéo)

Imaginez-vous, au milieu des rats, dans l'une des plus grandes villes du monde : New York. Si cette vision peut en rebuter plus d'un.e, elle semble néanmoins plaire à bon nombre de personnes. En effet, comme le rapporte le New York Post dans un article du 26 août dernier, plusieurs guides touristiques à l'instar du TikTokeur Kenny Bollwerk ont décidé de profiter de la prolifération des rongeurs dans la Grosse Pomme pour organiser des visites pour le moins spéciales.

"Les rats sont la mascotte de New York, et les gens veulent les voir eux-mêmes", a confié Kenny Bollwerk. Le jeune homme, dont la notoriété a débuté en filmant en direct les rats qui grouillent dans les rues de la ville, trace aujourd'hui des itinéraires pour proposer des tours gratuits sur le thème des rongeurs. Au programme ? Des visites à pied dans les zones où il y en a le plus à New York. Ses lives sur TikTok attirent d'ailleurs parfois jusqu’à 10 000 spectateurs à la fois.