Si vous passez par l’est du Loiret, difficile de ne pas s’arrêter à Briare, célèbre pour son pont-canal. L’édifice représente d’ailleurs le Centre-Val de Loire cette année au concours du monument préféré des Français. Construit entre 1890 et 1896, il permet au canal latéral à la Loire de franchir le fleuve royal. Son l’architecture particulière vaut le détour. « Il mesure 662 mètres de long, c’est l’un des plus grands du monde », rappelle Lucie Aubert, chargée de communication à l’office de tourisme Terres de Loire et Canaux. « Il était d’ailleurs le plus grand d’Europe jusqu’en 2003. »



A pied, en vélo ou en bateau !

La société Eiffel est à l’origine des 14 piles de maçonnerie qui soutiennent le pont, mais ce sont surtout les 72 lampadaires qui bordent le pont-canal qui font son charme. « L’avantage, c’est qu’on peut le traverser à pied, en vélo ou en bateau ! », poursuit Lucie Aubert. La Loire à vélo passe en effet par le pont-canal de Briare, et plusieurs entreprises proposent des croisières et promenades en bateau sur le pont.

A Briare, un musée est également consacré au pont-canal et à la navigation sur la Loire. Dans la commune, ne manquez pas non plus les célèbres émaux, que l’on retrouve sur et dans l’église, et qui disposent de leur musée.



L'office de tourisme Terres de Loire et canaux propose cet été des journées thématiques, pour 25 euros par personnes, animations et repas compris. Sur réservation les 31 juillet et 1 août, puis le 14 août.