Noël approche… et c’est même Mariah Carey qui le dit ! (vidéo)

« It’s time » (Il est temps). Voilà ce que l’on peut lire dans la dernière vidéo de Mariah Carey publiée sur son compte Instagram. Une mise en scène empreinte de beaucoup d’autodérision pour la star américaine. La vidéo débute avec un clin d’oeil à Halloween, Mariah Carey étant déguisée en sorcière… et puis un certain « 31 décembre » apparaît petit à petit au cours de la vidéo.

Et puis d’un coup ! Mariah Carey se dévoile en déguisement de Noël ! Vous êtes déjà, comme beaucoup, fatigués de All I Want For Christmas ? Et bien ça ne fait que commencer ! La vidéo est accompagnée d’un rire malicieux complètement assumé, Mariah Carey étant bien-sûr au courant que l’un de ses titres phares divise. Mais qu’on l’aime ou pas… tout le monde sera contraint de l’entendre une fois cet hiver, comme d’habitude !