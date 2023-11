Une très mauvaise nouvelle pour les voyageurs qui ont déjà réservé des billets de train. Si vous êtes dans ce cas-là, plusieurs possibilités s'offrent à vous.

Pour commencer, si votre train est annulé, vous pouvez vous faire rembourser votre billet intégralement ou l’échanger pour un autre voyage. Encore faut-il avoir la chance de trouver des billets disponibles, et pas trop chers.

Deuxième option : le covoiturage. Là encore, il faut s’armer de patience pour trouver des créneaux de libre. La contrainte, c’est aussi le risque de bouchon qui peut y avoir sur la route.

Des embouteillages, on peut aussi les subir si on choisit le bus. Cela prend souvent plus de temps que le train, en revanche, cette option est souvent moins chere.

Enfin, si on préfère se la jouer solo, il y a toujours la location de voiture. Sans surprise, c’est l’une des options les moins économiques. Néanmoins, on est sûr de retrouver sa famille et ses proches pour les fêtes de Noël.

En attendant, inutile de paniquer, votre train a de fortes chances d’être maintenu puisqu’un accord entre les différents syndicats est sur le point d’être trouvé.