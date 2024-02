Nos idées sorties pour ce week-end

SAINT VALENTIN – A Bourges, participez à la Valentine’s Run ce samedi. Les amoureux peuvent participer ensemble à la course dans les rues commerçantes de la ville. Pour les célibataires, inscrivez-vous et vous découvrirez sur la ligne de départ avec qui vous serez liés ! Rendez-vous à partir de 14h30 place Gordaine. Plus d’informations auprès de l'Office de Commerce et d'Artisanat de Bourges.

A noter qu’à Appoigny dans l’Yonne, ce ne sera pas un Valentine's Day mais un Galentine's Day, autrement dit une célébration des femmes. Le principe de cette soirée ? Profiter des femmes dont vous vous sentez proches : votre mère, vos soeurs, vos amies… Ce sera mardi au Mercure d’Auxerre à partir de 19h. Comptez 10 euros l’entrée.

ANGERS - La 8e édition de Food’Angers se termine lundi. Plus que quelques jours donc pour profiter des animations, de dégustations, d’astuces et de moments de partage. 80 animations autour de la gastronomie locale et des vins de Loire sont programmées.

BRADERIE – La 10e braderie d’hiver d’Orléans se tient jusqu’à samedi soir en centre-ville. L'occasion pour les commerçants de brader leurs stocks, et pour les habitants et les touristes de faire de bonnes affaires. A noter que jusqu’à samedi soir, un arrêté de stationnement est en vigueur au niveau des : 2 et 4 rue Ducerceau, 1 rue Adolphe Thiers, 31 rue Sainte-Catherine, 307 rue de Bourgogne, 2 et 4 rue du Chariot.

ORLEANS – Le Forum de l'orientation et des métiers se déroule jusqu'à samedi au CO'Met (hall 3), à Orléans. Il présente les formations proposées après la classe de troisième et le bac, et les établissements qui les dispensent. L'occasion de poser toutes les questions liées aux diplômes, métiers et études en Europe aux spécialistes des formations en agriculture, environnement, hôtellerie, restauration, tourisme, sciences, santé, commerce, transport ou encore logistique ! La liste est non exhaustive.

FORMATION – L’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) de Blois organise ses portes ouvertes de 9h30 à 16h30 au mail Pierre-Charlot. L’occasion de rencontrer les formateurs pour découvrir les formations, avec des ateliers de simulation, la visite de l’ambulance pédagogique mais aussi des informations sur la vie étudiante à Blois.

CIRQUE – Le cirque Zavatta de retour à Tours. Il reprend sa tournée presque à domicile après une pause hivernale dans ses quartiers d'hiver. L’occasion de découvrir un nouveau spectacle qui vous transportera dans un splendide rêve d’enfant ou l’imaginaire rencontre le réel.