Nos idées sorties pour le week-end du 1er au 3 août

C’est un week-end placé sous le signe des fêtes médiévales ! De nombreuses animations de ce type sont programmées, comme au château de Sully-sur-Loire samedi et dimanche, en Indre-et-Loire avec les médiévales de Chinon, dans l’Indre à Tendu ou encore à Montmiral dans le parc du château sarthois. Campements et animations, marché artisanal, banquet, ou encore spectacles de feu sont programmés.

Le week-end marqué également par l’évènement national : Les Nuits des Étoiles, qui débute ce vendredi et dure jusqu’à dimanche. Plus de 500 manifestations sont organisées partout en France. Clubs ou associations mettent à disposition leur matériel pour observer les étoiles. Pour trouver un évènement près de chez vous, rendez-vous sur le site afastronomie.fr.

Ce vendredi et samedi soir, à Villandry, ce sont les Nuits des Mille feux. Les flammes de plus de 2000 bougies illumineront les allées du château à la tombée de la nuit. Villandry vous convie à une promenade ponctuée d’animations, et clôturée par un feu d’artifice.

Le Festival Yzeure N’Rock de retour en Indre-et-Loire ! À compter de ce vendredi et jusqu’à dimanche, de nombreux artistes sont attendus sur la scène. Et notamment MC Solaar, Adé, Hoshi, la Fonky Family, ou encore le rappeur Tiakola. Rendez-vous à Yzeure-sur-Creuse.

L’univers manga et la pop culture à l’honneur ce samedi salle Victor Schoelcher à Évry-Courcouronnes. C’est la 3ème édition du Matsuri d’été et c’est gratuit. Animations, Cosplay, jeux vidéos, et concerts sont au programme.

Dans le cadre du Bel été européen de Bourges, une soirée roller disco est organisée ce samedi soir à la patinoire Sarah Abitbol. Et puis toujours à Bourges, ne manquez pas les nuits lumières, toujours en cours, jusqu’au 21 septembre : un parcours lumineux à travers la ville à découvrir à la nuit tombée.

Dans la Nièvre, une quinzaine d’artistes est attendue samedi et dimanche à la 3ème édition de la Moulinade à Rémilly. Des spectacles et concerts sont au programme, mais aussi un espace enfants sera à découvrir pour profiter des festivités en famille.