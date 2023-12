Nouveau concept en Touraine : l’escape game gastronomique !

Le chef Romain Thévenon a redoublé d’imagination pour promouvoir son restaurant. Ouvert depuis septembre 2021, l’établissement Liberté propose une cuisine gastronomique autour des produits frais, de saison, et locaux. « Je n’importe aucun produit, si ce n’est quatre exceptions au niveau du bar, nous explique-t-il. On importe aucune épice. Les seules épices qu’on utilise sont celles que je fabrique, avec mes cueillettes sauvages ».

Mais outre cette difficulté, le propriétaire a choisi de s’implanter dans un petit village, dans lequel on ne se rend pas forcément, si ce n’est pour une bonne raison. « On est situé au nord-est Touraine, limitrophe 41 et il faut redoubler d’idées pour attirer une nouvelle clientèle qui n’a pas l’habitude forcément d’aller dans des contrées un petit peu éloignées de Tours, de Blois ou d’Amboise ».

Menu mystère

Romain et sa femme Nadège ont également eu envie de proposer quelque chose de nouveau, d’un peu moderne, qui n’existait pas encore en Touraine. Inspiré donc par les célèbres « escapes games », le couple a choisi d’en proposer un à sa façon. « Le principe c’est de résoudre des énigmes et développer chaque étape de son menu. On n’est pas là pour vous empêcher de manger. On est là pour vous donner des petits conseils, des indices. Après, si vous ne trouvez pas, on ne s’arrête pas là, on essaye de passer à l’étape suivante. Et à la fin, vous allez finir par trouver les énigmes que vous n’avez pas forcément découvertes ».

Comptez 49 euros par personne pour le menu « escape game gastronomique ». Deux sessions sont proposées par mois. Les prochaines auront lieu le 15 et le 29 décembre. Il est nécessaire de s’inscrire au préalable, via le site internet du restaurant.