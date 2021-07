Alors que l’extension du pass sanitaire devrait être instaurée le 9 août prochain, sous réserve d'une validation du Conseil constitutionnel, les opposants sont appelés une nouvelle fois à battre le pavé, partout en France, ce samedi 31 juillet.

Pour rappel, ils s’opposent au pass sanitaire, mais également à l’obligation vaccinale pour les soignants et les personnels en contact avec du public. Les précédents appels à manifester ont été plus ou moins bien suivis, selon les villes. Samedi dernier, plus de 160 000 personnes ont manifesté en France. Plus de 3000 personnes étaient rassemblées à Angers, plus de 2000 à Tours et La Rochelle, 1500 à Orléans, 1000 à Angoulême ou au Mans, ou encore 700 à Nevers.

De nouveaux rendez-vous sont donc fixés ce samedi, notamment en Centre-Val de Loire :



Bourges : 15h Place Seraucourt



Chartres : 14h30 Place Chatelet



Orléans : 14h30 Place de la République



Tours : 14h Place Jean Jaurès



En Pays de la Loire



Angers : 15h Place du Ralliement



Le Mans : 14h30 Parc des Expos



Nantes : 13h Miroir d'eau et 14h Tram



En Bourgogne