Un événement convivial en faveur de l’inclusion. La Nuit du handicap revient pour une 6e édition ce samedi. Entièrement gratuite et ouvertes à tous, elle est parrainée par le ministère des solidarités. " C’est un événement festif, citoyen, solidaire, on est là pour se rencontrer et découvrir les talents inouïs des personnes en situation de handicap", explique Pascaline Morel, l’administratrice de l’association.

Cette année, un focus est fait sur le sport. " Comme la culture et la santé, le sport fait partie des environnements qui doivent être rendus accessibles aux personnes en situation handicap. Et avec les JO de Paris 2024 cette édition va permettre de mettre un accent sur le sport et le handicap", ajoute-t-elle.

A Sens, des animations variées seront proposées dans la cour du Palais synodal dès 13h30. Objectif faire découvrir aux participants les réalités, les talents et les perspectives des personnes en situation de handicap : tir à la carabine laser, jeux d’adresse, parcours sensoriel et psychomoteur, sarbacane, kartings à pédales, visite du musée avec interprétation en langue des signes, exposition d’une voiture de rallye avec la team des Extra-Ordinaires…

Parmi les invités, Arnaud Chassery, l’explorateur Icaunais fondateur de l’association Alopias.

A Vierzon, rendez-vous est donné à l’esplanade La Française à partir de 17h30. Au programme, de la danse, du yoga du rire, concert. Tout le programme est à retrouver sur le site de l’événement.