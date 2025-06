On a parlé K-Beauty et skincare avec Derma Studio

« Le makeup c’est fini ! ». Mesdames, la tendance actuelle côté skincare est au naturel rappelle Nacera, fondatrice du cabinet Derma Studio. « On travaille de plus en plus la qualité de la peau, on a tendance à moins se maquiller », précise-t-elle. C’est une autre routine qui prend le relais avec la K-Beauty, arrivée de Corée du Sud. Cette véritable philosophie de soin a notamment été popularisée grâce aux groupes de K-pop comme BTS. Sept étapes pour prendre soin de sa peau détaillées par Nacera.