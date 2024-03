D’ailleurs Tim Burton compte bien garder le suspens, interrogé par EW au sujet du personnage enterré dès les premières secondes de la bande-annonce, il déclare que « Nous verrons. C’est tout ce que je dirai. Il y’a quelque chose qui se produit et qui met les choses en mouvement ».

Un casting (ré)inventé

Certains étaient déjà présents sur le premier tournage, c’est bien sûr le cas de Michael Keaton qui reprend son rôle de Beetlejuice, qu’il incarne toujours à merveille.

Winona Ryder et Catherine O’Hara qui incarnaient Lydia et Delia Deetz en 1988, font elles aussi leur retour.

D’autres noms, cette fois détachés du premier volet, viennent fleurir le casting.

Jenna Ortega, qu’on a adoré dans la série Mercredi déjà coréalisée par Tim Burton est bien présente, c’est même elle qui ouvre, sans vraiment le faire exprès, le portail menant à l’Après-vie et qui nous permet d’apercevoir Beetlejuice.

Willem Dafoe, Justin Theroux et Monica Bellucci viennent compléter la liste des acteurs principaux présents dans la bande-annonce.

Et si Tim Burton est bel et bien le réalisateur de cette nouvelle œuvre, il faut noter qu’elle a été écrite par Alfred Gough et Miles Millar, créateurs de la série Mercredi.



La place à un monde fantastique aux accents gothiques est de retour, assurée par un scénario, des personnages, des costumes et des dialogues fidèles à la première réalisation de Beetlejuice.