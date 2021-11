Orléans : gratuité partielle du stationnement et des transports en commun le week-end en décembre

Alors que l’ouverture du marché de Noël est prévue le 29 novembre prochain et que les loirétains devraient se précipiter en centre-ville d’Orléans tout le mois de décembre pour faire leurs achats de Noël, la municipalité et la métropole d’Orléans annoncent plusieurs mesures pour les transports.

Tout d’abord, la fréquence du tramway sera renforcée les samedis 4, 11 et 18 décembre, ainsi que les dimanches 12 et 19 décembre. Le réseau de transports en commun TAO sera d’ailleurs entièrement gratuit les dimanches 12 et 19.

En parallèle, la gratuité partielle du stationnement a également été décidée. Les week-end des 4 et 5, 11 et 12 ainsi que 18 et 19 décembre, 1h30 sera offerte dans les parkings couverts du centre-ville : Cathédrale, Hôtel de Ville, Charpenterie, Châtelet, Carmes, Saint-Paul, Médiathèque, Patinoire et Cheval Rouge. Le stationnement sur les boulevards sera aussi gratuit pendant 1h30 les samedis 4, 11 et 18 décembre.