Orléans : nouvelle distribution de produits alimentaires et d’hygiène pour les étudiants

L’initiative revient pour la dixième fois depuis le début de la crise sanitaire : une nouvelle distribution de produits alimentaires et d’hygiène à destination des étudiants est organisée à Orléans ce samedi 11 décembre.

L’association O’SEM en est encore à l’origine, et la distribution se tiendra comme d’habitude à l’université, sous l’allée couverte près de l’administration de l’UFR Sciences, de 14h à 16h. Les étudiants pourront se voir remettre des produits d’alimentation et d’hygiène, ainsi que des vêtements, sur simple présentation de leurs cartes d’étudiant et vitale. Ce samedi, le rugby club Orléans, ainsi que les écoles Louise Michel (Orléans) et Louis-Didier Jousselin (Vienne-en-Val) se joignent à l’initiative.

Lors des précédentes distributions en octobre et novembre, 387 et 278 étudiants se sont déplacés.