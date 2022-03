Orléans : une course de serveuses et garçons de café pour susciter des vocations

C’est une première sur Orléans : une course de serveuses et garçons de café est organisée ce samedi 2 avril. Au-delà de l’aspect ludique, l’Umih, une organisation patronale de l’hôtellerie-restauration, espère surtout susciter des vocations. Le secteur est en effet sous tension : 189 offres sont à pourvoir dans le Loiret parmi 109 établissements différents. La crise du covid n’a rien arrangé. « Des gens ont changé de direction et ont trouvé d’autres vocations sur des métiers moins contraignants », explique Frank Fuzeau, délégué bars de l’Umih 45.

Les salaires revalorisés

Travailler dans l’hôtellerie-restauration implique en effet quelques contraintes. « C’est un métier de passion, avec ses contraintes : horaires, coupures, travail le week-end et les jours fériés, etc. Ce n’est pas simple de motiver les gens », regrette Frank Fuzeau. « Il y aussi une mauvaise image par rapport à ce qu’était le métier auparavant, de travail assez intensif, avec parfois des dirigeants pas très malléables. » Ces derniers mois, le secteur a toutefois bénéficié d’une revalorisation des salaires qui pourrait rendre le métier plus attractif. L’Umih confie aussi réfléchir sur plusieurs pistes pour améliorer les conditions de travail.

Cette course de serveuses et garçons de café est donc l’occasion de venir découvrir le métier. Un village emploi sera installé place de la République et trois courses différentes sont prévues : une pour les professionnels, une pour les élèves et une pour le grand public. Il s’agira d’effectuer un parcours d’un kilomètre le plus rapidement possible en portant d’une seule main un plateau, avec des étapes à respecter.

L’événement est gratuit, il est possible de s’inscrire d’ores et déjà sur internet. Miss Centre-Val de Loire 2022, Jade Lange, sera présente.