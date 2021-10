Cyclisme : la classique Paris-Gien-Bourges de retour ce jeudi 7 octobre

Après une année d’absence en raison du contexte sanitaire, la classique cycliste Paris-Gien-Bourges est de retour ce jeudi 7 octobre. Ne vous fiez pas à son nom, c’est bien de Gien (Loiret) et non de la capitale que le peloton s’élancera à la mi-journée, à 12h35, depuis la rue de la Fabrique (départ réel à 12h40 quai de Châtillon). Les cyclistes prendront ensuite la direction de Châtillon-sur-Loire puis du Cher, avec des passages à Léré, Vailly-sur-Sauldre, Jars ou Henrichemont, avant de rejoindre Bourges, où l’arrivée sera jugée au bout de 198 kilomètres boulevard de la République sur les environs de 17h.

Un plateau relevé

Si le vainqueur 2019, le Berrichon Marc Sarreau, ne sera pas présent cette année, le plateau s’annonce tout de même relevé. Quelques sprinteurs de renom sont attendus : les Français Christophe Laporte (Cofidis), Nacer Bouhanni (Arkéa-Samsic) Arnaud Démare (Groupama-FDJ) ou encore Bryan Coquard (B&B Hôtels KTM). Le public pourra aussi apercevoir quelques habitués du World Tour : Tony Gallopin (AG2R Citröen), Valentin Madouas (Groupama FDJ), Edvald Boasson-Hagen, Niccolo Bonifazio, Adrien Petit et Niki Terpstra (Total Energie). L’Allemand Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe), le Belge Tim Merlier (Alpecin-Fénix) et le champion du monde 2019 Mads Pedersen (Trek-Segafredo) sont également annoncés et à surveiller.

Des perturbations à prévoir

La circulation et le stationnement seront par conséquent perturbés une grande partie de la journée sur le parcours. Il sera compliqué de se garer en centre-ville de Gien dès ce mercredi 22h, jusqu’à ce jeudi 13h. Quelques rues seront également interdites aux automobilistes dès 14h ce mercredi, mais la plupart ne le seront qu’à partir de 8h ou 10h ce jeudi, jusqu’à 13h.

A Bourges, c’est principalement à partir de 14h que les restrictions se mettront en place, jusqu’à 18h ou 20h, mais certains secteurs seront bloqués dès 8h du matin.