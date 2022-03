Participer au concours du plus gros mangeur de raclette de France, ça vous tente ?

Vous êtes fan de fromage et surtout de raclette ? Lisez ce qui suit. À l’occasion de la journée internationale de fromage qui a lieu le dimanche 27 mars prochain, mais aussi pour finir en beauté "la saison hivernale", le gérant du restaurant Le Chalet, basé à Chartres dans l’Eure-et-Loir, veut marquer l’évènement en proposant un concours : celui du plus gros mangeur de raclette de France. Le principe ? Manger le plus de raclette possible en une heure !

250g de fromage par personne



Comme le révèle le site Actu Chartres, chaque participant aura devant lui des assiettes composées de 120 g de charcuterie, 200 g de pommes de terre et 250 g de fromage. Ils devront en manger le plus possible en une heure. "Le gagnant en mangera certainement trois ou quatre", prédit Clément Jouanne, le directeur de l’établissement, précisant également qu’il sera interdit de recracher… ni de vomir pour remporter le titre. Les candidats seront d’ailleurs surveillés par les employés du restaurant qui feront office d’arbitres.