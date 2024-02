Plaintes en visio : la mesure généralisée à partir ce lundi 26 février

Plus besoin de se déplacer pour déposer une plainte.

Il est désormais possible de déposer plainte en visio. A compter de ce lundi 26 février, la mesure est progressivement généralisée sur l’ensemble du territoire. Expérimentée notamment dans la Sarthe, la visioplainte sera disponible partout en France d’ici l’automne. Elle permet aux victimes de faire leur déposition depuis leur domicile ou un « lieu où elles ne seront pas exposées au regard des autres », selon le ministère de l’intérieur.

La visioplainte ne concerne cependant qu’une partie des infractions : violences et menaces, vols, escroquerie ou abus de confiance, dégradations ou destructions de biens privés, discrimination et cyberharcèlement. Il faut disposer d’un ordinateur avec webcam ou caméra intégrée, ainsi que d’identifiants FranceConnect. Une fois le créneau de rendez-vous choisi et la plainte déposée, le procès-verbal est adressé par voie électronique à la victime qui doit confirmer que la retranscription est fidèle.

Cette plainte à distance n’empêche cependant pas les forces de l’ordre de convoquer la victime « si la nature ou la gravité des faits le justifie ». Ainsi, pour les affaires d’agressions sexuelles ou d’atteintes sexuelles, une audition en présentiel par un officier ou un agent de police judiciaire est obligatoire.