Préserver le pouvoir d’achat, la priorité du Super U de St-Père-sur-Loire

Le contexte de forte inflation pèse encore sur le budget des ménages. Au moment de remplir son caddy, chacun reste vigilant à ne pas trop alourdir son ticket de caisse. Au quotidien, certaines grandes surfaces œuvrent encore pour préserver le pouvoir d’achat de leurs clients. Dans le Loiret, le Super U de Saint-Père-sur-Loire met en place de nombreux dispositifs en ce sens.

« On a déjà une démarche au niveau national. Début juin, on a un tract axé sur le barbecue et la fête des pères, avec des remises immédiates et des euros carte U à cagnotter pour acheter moins cher », explique Émeline Aubé, gérante du Super U de Saint-Père-sur-Loire. Les baisses de prix se constatent aussi lors des Jeudis Plus, avec par exemple 20% de remise sur la lessive*.

« Nous en magasin on met aussi des choses en place, on fait régulièrement des opérations de carburant à prix coûtant, poursuit Émeline. On propose des produits à date courte, avec des remises à 30% pour nos clients qui veulent consommer le produit rapidement. Et en fonction de la saisonnalité, on a aussi des remises exceptionnelles. Par exemple là avec les beaux jours, on peut avoir des remises de 10 ou 20% sur le plein air et la piscine ».

Au-delà des promotions, l’enseigne propose la dynamique des 50 produits à prix coûtants, dont la liste change chaque mois en fonction de la saisonnalité. Sans oublier la gamme prix minis, avec des produits de belle qualité. Tout pour faire le plein sans se mettre dans le rouge !

*Voir conditions et dates des promotions en magasin.

