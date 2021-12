Qu'est-ce que le bitcoin, la reine des cryptomonnaies ?

Né après la crise financière de 2008, le bitcoin promouvait initialement un idéal libertaire et ambitionnait de renverser les institutions monétaires et financières traditionnelles. C'est le 31 octobre 2008 qu'est publié sur internet le livre blanc fondateur. Son auteur : Satoshi Nakamoto, un pseudonyme. L'identité de la personne ou du groupe qui se cache derrière demeure inconnue. Dans le document de huit pages, M. Nakamoto présente l'objectif de sa cryptomonnaie : "effectuer des paiements en ligne directement d'un tiers à un autre sans passer par une institution financière".

Le 3 janvier 2009, le premier bloc est créé : 50 bitcoins sont générés. De nombreuses autres cryptomonnaies ont depuis été lancées (investir ethereum, tether, polkadot, ripple...). Aujourd'hui, il en existe plus de 11.000, selon le site spécialisé CoinMarketCap. Il y a actuellement environ 18,8 millions de bitcoins en circulation. La masse monétaire augmente progressivement avec l'émission de nouvelles unités. En revanche, un plafond a été fixé à sa création : le nombre de bitcoins ne pourra jamais dépasser 21 millions.

Il existe deux moyens d'obtenir des bitcoins. Historiquement, les particuliers pouvaient "miner", c'est-à-dire utiliser la puissance d'un ordinateur pour résoudre une énigme informatique, et être récompensés en bitcoins. Mais avec la flambée des cours, le nombre de "mineurs" s'est accru et les probabilités d'être l'heureux élu se sont considérablement réduites.

Aujourd'hui, miner demande du matériel dernier cri et les dépenses d'électricité engendrées par l'activité peuvent largement excéder les gains. Les bitcoins s'achètent désormais sur des plateformes d'échange, en utilisant des monnaies traditionnelles. Les fonds sont ensuite détenus sur un portefeuille virtuel protégé. Ces derniers mois, l'intérêt combiné d'investisseurs particuliers, de fonds d'investissements et d'entreprises a fait flamber son cours, jusqu'à un plus haut historique atteint mi-avril à 64.870 dollars.