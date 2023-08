Et si vous aviez, sur une seule et même carte interactive, tous les supermarchés Drives les plus proches de chez vous, avec les prix des produits détaillés et comparés entre les grandes surfaces, rayons par rayons.

C’est ce que propose depuis quelque temps l’UFC Que Choisir sur son site Internet. Pour arriver à ce résultat, l’association a constitué un panier de 103 produits de marques nationales, mais aussi de distributeurs qui représentent la consommation française. Et le service est à jour puisque le prix des produits est relevé une fois par mois sur Internet.

Au-delà de comparer tous les produits, la carte interactive indique aussi le montant du panier moyen dans chaque Drive.

Et pour que le résultat soit le plus personnel possible, vous devez d’abord préciser si vous êtes célibataire, en couple ou en famille, puis, évidemment indiquer votre code postal.

Enfin, il faut savoir qu’il n’y a pas que les produits alimentaires mais aussi ceux d’hygiène et de beauté, et, surtout, les prix des carburants proposés par les stations-services à proximité de nos supermarchés. Pour ces tarifs-là, UFC Que Choisir s’est servi des données du ministère de l’Économie.