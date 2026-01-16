Record historique pour la prochaine tournée mondiale de Bruno Mars

Son retour était attendu, mais personne n’imaginait un tel raz-de-marée. Bruno Mars a frappé fort. Le 7 janvier dernier, le chanteur américain a annoncé la sortie de son quatrième album, The Romantic, dix ans après 24K Magic.

Dans la foulée, il a dévoilé une tournée mondiale avec une date au Stade de France en juin. Résultat : une billetterie prise d’assaut dès l’ouverture des ventes, les 14 et 15 janvier.

Face à l’engouement, Bruno Mars a ajouté 31 dates supplémentaires, dont une nouvelle soirée au Stade de France le 18 juin. Le bilan est spectaculaire : 2,1 millions de billets vendus en 24 heures pour 71 concerts à travers l’Amérique du Nord, l’Europe et le Royaume-Uni.

Un record absolu pour un artiste, selon Forbes, et pour Live Nation et Ticketmaster.

Prochain rendez-vous : le 27 février, avec la sortie de The Romantic. Puis, cap sur juin pour le découvrir en live.